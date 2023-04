Softball | Serie A1 2023 | Saronno | Bollate e Forlì in difficoltà nella seconda giornata

(Di sabato 8 aprile 2023) Si sono disputate oggi tutte le partite, in forma di doppi confronti, legate alladellaA1di. Non solo non sono mancati i risultati a sorpresa, ma anzi questi sono stati quasi la regola, con varie cadute delle favorite della vigilia di questo campionato. Andiamo a scoprire tutto. Il colpo importante lo mette a segno Castelfranco: le Metalco Thunders vincono non una, ma due volte contro. In gara-1 il 3-0 giunge su gran difesa delle ospiti, che aiuta moltissimo l’attacco. Un singolo di Zennaro nel primo inning, un doppio di Fabbian nel secondo e un singolo di Sbrissa nell’ultimo certificano il risultato. In gara-2 c’è il 6-4 a favore di Castelfranco: a decidere tutto è la quarta ripresa, in cui entrano 5 punti a favore delle venete. Se l’Inox ...

Doppia sconfitta per la Taurus Donati Gomme Old Parma all'esordio stagionale nel campionato diA1. Le gialloblù del manager Andrea Longagnani sono state battute a Pianoro dalla Mia Office Blue Girls con il punteggio di 10 - 3 in gara - 1 alla quinta ripresa e 8 - 1 al sesto ...Una fase di gara Macerataritorna a giocare nella massimanazionale disputando un'ottima partita sul campo di Forlì, nella prima giornata del campionato, pur non portando a casa alcun punto . Di fronte a una ...Mancano pochi giorni al via del campionato diA2 diche vedrà ai nastri di partenza la formazione femminile del Nettuno Baseball &City . La società nettunese ha superato un inverno pieno di ostacoli e diverse difficoltà ...

