SOCIAL CALCIO – I tifosi dell’Inter sono esausti di Inzaghi | le reazioni sul web dopo il pareggio con la Salernitana

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 aprile 2023) Ildi iericontro laha fatto infuriare di nuovo inerazzurri che vorrebbero l’esonero diIldi iericontro laha fatto infuriare di nuovo inerazzurri che vorrebbero l’esonero di Simonele recenti brutte prestazioni in campionato. Ecco le opinioni ed i pensieri deisul web.è riuscito a togliere tutti i migliori. Non era facile#Inter— PeppinInter ?? (@PeppinInter) April 7, 2023 Quel cretino di Limonel’ha persa nel momento in cui ha levato Gosens per quell’ultras della curva nord. Lo sanno ...