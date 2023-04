Snowboard | Italia | i convocati della squadra del parallelo per il raduno di Livigno

(Di sabato 8 aprile 2023) Ladi Coppa del Mondo disi ritroverà da martedì 11 a venerdì 14 aprile, cioè subito dopo il periodo pasquale, a. Il direttore tecnico Cesare Pisoni, infatti, ha ordinato unche prevede una combinazione di test e allenamenti sul posto. Per quanto riguarda lamaschile, sono stati chiamati Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Roland Fischnaller e Aaron March. Diversi sono reduci da una bella stagione (March/Ochner oro mondiale nela squadre, Fischnaller vincitoreclassifica di gigantee Bormolini secondo in generale e slalom). Sci di fondo, idell’per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Snowboard: ecco il raduno di Livigno per la squadra del parallelo - lovelyanimehd : Ben Bilodeau carico come non mai! [VIDEO DI SNOWBOARD] - News Mtv Italia - Aostaoggi : Snowboard Cross, Lorenzo Sommariva incoronato campione d'Italia - bobinetv : CIA Snowboard: Lorenzo Sommariva campione d’Italia #valledaosta - -

... con possibilità di divertirsi e rilassarsi con sci e tavole da. Il calo termico degli ...da Sonia Maria Luce Possentini marcocallai ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE CoppaPrimavera:......e collabora in qualità di psicologa dello sport da quasi due anni anche per la squadra di... suggerendo di far dormire a casa i calciatori prima della sfida di Coppacontro la Juventus ...Al quinto posto, quarta ai tricolore, Francesca Gallina (Cse); 8° Margherita Gal (Aostaclub; 6°).

Snowboard: Italia, i convocati della squadra di snowboard parallelo per il raduno di Livigno OA Sport

La squadra di Coppa del Mondo di snowboard parallelo si ritroverà da martedì 11 a venerdì 14 aprile, cioè subito dopo il periodo pasquale, a Livigno. Il direttore tecnico Cesare Pisoni, infatti, ha or ...Raduno in vista pure per la squadra azzurra di Coppa del Mondo di snowboard parallelo che, in particolare, si radunerà e si ritroverà dall’11 al 14 aprile del 2023 a Livigno per una quattro giorni che ...