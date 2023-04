(Di sabato 8 aprile 2023) Bentornati amici di ZW nel consueto report di, anche per lo show blu si tratta della puntata post WrestleMania. Una puntata che promette bene dato che fra le varie cose annunciate ce ne sono veramente interessanti e soprattutto tanta attesa per l’che faràH. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci immediatamente nello show. Brawling Brutes vs Imperium (4 / 5) Ottimo modo per aprire la puntata, sappiamo come difficilmente i 6 deludano quando si affrontano e anche questa volta si dimostrano una garanzia. I vari stili si intrecciano bene e ovviamente quando sul ring ci sono Gunther e Sheamus i colpi duri non si risparmiano. Ma anche Butch e Ridge Holland fanno bella figura, alla fine dopo un match combattuto Sheamus regala la vittoria ai suoi con il Brogue Kick su Vinci. Vincitori: Brawling ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Smackdown 07.04.2023 Il grande annuncio di Triple H - Ozzy_Kabanek : RT @donnetralecorde: Rhea Ripley reclama il suo trono come nuova campionessa di SmackDown, mentre continua la costruzione della divisone ta… - donnetralecorde : Rhea Ripley reclama il suo trono come nuova campionessa di SmackDown, mentre continua la costruzione della divisone… - misterj1995 : RT @WWEItalia: In azione e da Tag Team Champion @SamiZayn a #WWESmackDown. @RheaRipley_WWE con il titolo femminile e il Judgment Day. E poi… - iamdevban : RT @WWEItalia: In azione e da Tag Team Champion @SamiZayn a #WWESmackDown. @RheaRipley_WWE con il titolo femminile e il Judgment Day. E poi… -

Sabato e' stata anche la grande notte di Rhea Ripley, capace di battere Charlotte Flair, conquistando il WWEWomens Championship. Successo anche per Seth Rollins, che e' riuscito a ...Grandissimo riconoscimento per il leggendario Rey Mysterio, ancora in attività in quel di. Il maestro della 619 sarà ufficialmente introdotto nella WWE Hall of Fame di quest'anno , in programma ad aprile durante il weekend di WrestleMania 39. L'introduzione nell'arca della gloria ...... l'icona di Hollywood Zeus , il commentatore die cinque volte campione intercontinentale ... WWE 2K23 Deluxe Edition disponibile dal prossimo 14 Marzo. WWE 2k23 arà disponibile dal 17 ...

SmackDown Report 07-04-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Dopo la puntata molto criticata di Monday Night Raw, a seguito dei cambiamenti di Vince McMahon, vediamo se a SmackDown l'ex Chairman ci ha messo lo zampino ...Last night's SmackDown ended with Matt Riddle saving Sami Zayn from a Bloodline beatdown. After making his return on Raw, Riddle came to SmackDown with a score to settle with Solo Sikoa. In storyline, ...