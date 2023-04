Sinner e Djokovic, sfida a minitennis tutta da ridere (Di sabato 8 aprile 2023) Manca ancora un giorno all'inizio del main draw del Rolex Monte - Carlo Masters, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. Jannik Sinner, che lunedì sarà numero 8 ATP e migliorerà il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Manca ancora un giorno all'inizio del main draw del Rolex Monte - Carlo Masters, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. Jannik, che lunedì sarà numero 8 ATP e migliorerà il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Jannik Sinner è il terzo giocatore nella storia a raggiungere la final di Miami più di una volta prima di compi… - marziamaggi : Una coppia a caso a Montecarlo ??@janniksin @DjokerNole #RolexMonteCarloMasters #atp #tennis #Sinner #Djokovic - sarakaos82 : RT @OA_Sport: Tennis, Jannik Sinner e Novak Djokovic danno spettacolo a Montecarlo: esibizione in città – VIDEO - - OA_Sport : Tennis, Jannik Sinner e Novak Djokovic danno spettacolo a Montecarlo: esibizione in città – VIDEO - - sinneristi1 : RT @LorenzoAndreol4: #Sinner e Djokovic pronti per il @ROLEXMCMASTERS -