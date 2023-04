Sinner | che sfortuna | il terribile tabellone che lo aspetta a Montecarlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Che M A T C H Brutale, sontuoso. Giocate da urlo (con il colpo più bello dell'anno?). La rivalità tra Alcaraz e Si… - Eurosport_IT : Che campioni, che bella rivalità ???? #MiamiOpen | #Sinner | #Alcaraz | #EurosportTENNIS - FBiasin : Ore 4.30 del mattino, rientro in camera di soppiatto. Si sveglia. “Oh, sono le 5!”. “No, le 4.30”. “Ma ti sembra… - LucaRome2 : @alevilla1978 E cosa ti aspettavi, che dicesse il contrario? Ripeto: bisogna conoscere la clausole accessorie del c… - Newsinunclick : Un Montecarlo terribile per Jannik Sinner. Il tabellone del terzo Masters 1000 stagionale, il primo sulla terra ros… -

Sedovesse estromettere il serbo dal torneo, potrebbe vedersela ancora una volta contro la bestia nera Daniil Medvedevlo ha appena battuto in finale a Miami . Dall'altra parte del ...sia l'inizio di una nuova bromance come quella tra il fuoriclasse serbo e Nick Kyrgios . ... Lo svizzero ha giocato il suo ultimo match in California, battuto dal nostro Jannik. Il numero 8 ......pur non essendo in forma smagliante sulla terra del Principato può trovarsi a proprio agio. Tutti incontri chiaramente alla portata delammirato in questi primi mesi di stagione, ma il ...

Sinner, che sfortuna: il tabellone terribile del Masters 1000 di Montecarlo. Agli altri italiani non va meglio Il Fatto Quotidiano

Ecco i possibili avversari sulla strada dell'altoatesino reduce dalla finale a Miami. Non va meglio agli altri italiani in corsa: i dettagli ...Lorenzo debutta con Kecmanovic e potrebbe trovare Nole agli ottavi, Jannik eventualmente ai quarti di finale. Sonego con Medvedev al 2° turno Francesco Sessa Insidia Djokovic per Musetti e… Leggi ...