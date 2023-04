Simeone fa preoccupare il Napoli: Spaletti spera in Osimhen (Di sabato 8 aprile 2023) Simeone entra e si ferma nella partita contro il Lecce, le sue condizioni preoccupano soprattutto visto lo stop di Osimhen Simeone entra e si ferma nella partita contro il Lecce, le sue condizioni preoccupano soprattutto visto lo stop di Osimhen. Il risentimento muscolare lo terrà fuori contro il Milan e al momento l’allenatore del Napoli può contare soltanto su Raspadori come attaccante. Il tecnico spera nel recupero di Osimhen. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023)entra e si ferma nella partita contro il Lecce, le sue condizioni preoccupano soprattutto visto lo stop dientra e si ferma nella partita contro il Lecce, le sue condizioni preoccupano soprattutto visto lo stop di. Il risentimento muscolare lo terrà fuori contro il Milan e al momento l’allenatore delpuò contare soltanto su Raspadori come attaccante. Il tecniconel recupero di. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

