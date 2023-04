Silvio Berlusconi, terza notte in ospedale. Il medico Zangrillo in reparto (Di sabato 8 aprile 2023) È arrivato al San Raffaele il medico personale di Silvio Berlusconi e primario della terapia intensiva, Alberto Zangrillo . Il professore ha raggiunto l'ospedale intorno alle 8.30 ed è sceso nei reparti... Leggi su feedpress.me (Di sabato 8 aprile 2023) È arrivato al San Raffaele ilpersonale die primario della terapia intensiva, Alberto. Il professore ha raggiunto l'intorno alle 8.30 ed è sceso nei reparti...

