Silvio Berlusconi in ospedale, è stabile. Zangrillo: "Risponde bene a terapie". LIVE (Di sabato 8 aprile 2023) I medici riferiscono di un leggero miglioramento della situazione per quanto riguarda l'infezione polmonare. La terza notte del Cavaliere al San Raffaele, secondo quanto riportato in ambienti ospedalieri, è stata "tranquilla" con l'ex premier che reagisce bene alle cure a cui è sottoposto. Il coordinatore di Fi e ministro degli Esteri: "Nessun congresso, resterà alla guida del partito". Secondo fonti ospedaliere, Berlusconi ha chiesto già di tornare a casa. il figlio Luigi: "Sta meglio" Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 aprile 2023) I medici riferiscono di un leggero miglioramento della situazione per quanto riguarda l'infezione polmonare. La terza notte del Cavaliere al San Raffaele, secondo quanto riportato in ambienti ospedalieri, è stata "tranquilla" con l'ex premier che reagiscealle cure a cui è sottoposto. Il coordinatore di Fi e ministro degli Esteri: "Nessun congresso, resterà alla guida del partito". Secondo fonti ospedaliere,ha chiesto già di tornare a casa. il figlio Luigi: "Sta meglio"

