“Silvio Berlusconi è in condizioni stabili, chiede di andare già a casa” (Di sabato 8 aprile 2023) Nonostante persista “in particolare il problema dell’infezione polmonare“, Silvio Berlusconi è “in condizioni stabili e chiede già di andare a casa“. A farlo sapere è l’Ansa, che ha appreso la notizia da fonti sanitarie: il leader di Forza Italia è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, quando il suo quadro clinico si era aggravato rendendo necessario il suo ricovero in terapia intensiva. L’ex Cavaliere ha avuto infatti un’infezione polmonare, che si è aggiunta alla leucemia cronica che gli era già stata diagnosticata tempo fa. Questa mattina ha ricevuto la visita di Gianni Letta: “L’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi – ha fatto sapere -. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Nonostante persista “in particolare il problema dell’infezione polmonare“,è “ingià di“. A farlo sapere è l’Ansa, che ha appreso la notizia da fonti sanitarie: il leader di Forza Italia è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, quando il suo quadro clinico si era aggravato rendendo necessario il suo ricovero in terapia intensiva. L’ex Cavaliere ha avuto infatti un’infezione polmonare, che si è aggiunta alla leucemia cronica che gli era già stata diagnosticata tempo fa. Questa mattina ha ricevuto la visita di Gianni Letta: “L’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi – ha fatto sapere -. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché ...

