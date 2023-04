Signora Coriandoli è Porcellino: Maurizio Ferrini fuori dal Cantante Mascherato (Di sabato 8 aprile 2023) Nella quarta puntata è stata svelata l'identità del Porcellino: è la Signora Coriandoli al Cantante Mascherato. Anche in questo appuntamento i giudici hanno avuto la possibilità di utilizzare la maschera d'oro che ha permesso solo ad alcuni di loro di provare a smascherare nell'immediato il costume che hanno ritenuto di aver indovinato. Il nome si è rivelato quello corretto e, quindi, la maschera è stata obbligata a svelare la propria identità. Nel corso della serata ci sarà anche un'eliminazione e scopriremo chi tra le maschere in gara andrà in semifinale. Cantante Mascherato, Porcellino eliminato: è Maurizio Ferrini La Signora Coriandoli è stata ospite nella terza puntata de Il ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 aprile 2023) Nella quarta puntata è stata svelata l'identità del: è laal. Anche in questo appuntamento i giudici hanno avuto la possibilità di utilizzare la maschera d'oro che ha permesso solo ad alcuni di loro di provare a smascherare nell'immediato il costume che hanno ritenuto di aver indovinato. Il nome si è rivelato quello corretto e, quindi, la maschera è stata obbligata a svelare la propria identità. Nel corso della serata ci sarà anche un'eliminazione e scopriremo chi tra le maschere in gara andrà in semifinale.eliminato: èLaè stata ospite nella terza puntata de Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arual812 : @TheDoctorWho95 Hanno usato il sipario calato durante la pubblicità per dare modo a Ferrini di togliersi la mascher… - alessiadaniele8 : RT @AllAboutThe0: PORCELLINO ERA DAVVERO LA SIGNORA CORIANDOLI, MI VIENE UN'ARITMIA, LEI HA UNA PERSONALITÀ ESUBERANTE CHE NON RIESCE A NAS… - arual812 : @StephanieR___ Ferrini si è truccato da signora Coriandoli durante la pubblicità, dopo essersi tolto la maschera dietro il sipario - borraccino_ : Non ci credo, Ferrini si è fatto davvero imparruccare da signora Coriandoli anche sotto la maschera ??… - arual812 : Hanno calato il sipario e poi dato la pubblicità perché lì dietro Ferrini potesse togliersi la maschera e truccarsi… -