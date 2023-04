Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Parte oggi la campagna sulla sicurezza stradale di Miss Italia, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e de… - MiltonaWilliams : Parte oggi la campagna sulla sicurezza stradale di Miss Italia, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e de… - SaP011 : RT @matteosalvinimi: Parte oggi la campagna sulla sicurezza stradale di Miss Italia, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei T… - mims_gov : Al via la campagna sulla sicurezza stradale con protagonista Miss Italia Lavinia Abate #sicurezzastradale… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: Parte oggi la campagna sulla sicurezza stradale di Miss Italia, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei T… -

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidenteavvenuto questa mattina presto sull'Autostrada A4 tra i caselli di Padova Ovest ed Est in ... che hanno messo ini ...Al via la campagna sullacon protagonista Lavinia Abate, Miss Italia 2022, e patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. Così una nota del Mit. "E' la prima di ...Miglioramento dellaper automobilisti, ciclisti e pedoni, e monitoraggio dello "stato di salute" delle strade ...vie che presentano piccole criticità oppure segni di usura del manto, ...

Sicurezza stradale, Mit: via alla campagna con Miss Italia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Padova, 8 apr. - (Adnkronos) - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina presto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...