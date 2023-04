Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcellogus : @ProItalia_org @MattBrandiReal Prima promuovere e favorire il nostro bene (la natalità, il rispetto della legge ,la… - Chiiosonnonsai : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Manca la riforma della giustizia con la separazione delle carriere, manca il contro… - EvangelistaPio : La sinistra ci invita a guardare i dati? Guardiamoli...Risalenti a due anni fa, cosa dicono, ciò che la Destra ha… - Peppino53729478 : #immigrazione:@cittadinielettori: abbiamo così tante risorse da destinare all'accoglienza di migranti nullafacenti,… - Giusepp44911925 : RT @PresidioItalico: @riccardoweiss Ora la Meloni si svegli incomincia ad assomigliare all'ennesimo bluff in malafede! A 6 mesi zero meno z… -

... applicando l'articolo 100 del testo unico delle leggi di Pubblica, ha ordinato la cessazione immediata dell'attività. Nella stessa via, per violazioni delle normative sull'ed ...Per quanto riguarda il tema dell', è stato definito come 'trasversale a tutte le ... Perché la '' non è una questione solo della polizia ma anche dei cittadini, oltre che delle ...Inoltre 5 delle persone trovate all'interno sono state segnalate all'ufficioe le ... il Questore, applicando l'articolo 100 del testo unico delle leggi di Pubblica, ha ordinato ...

Sicurezza e immigrazione fanno crollare i consensi di Boric in Cile Il Foglio

Il Cile era considerato uno dei paesi più sicuri in un continente che ha comunque tassi di omicidi maggiori dell’Europa. Ora gli omicidi sono cresciuti del 33,4 per cento rispetto al 2021. Le scelte ...Comunicato per la stampa Il presidente della Confederazione Koller in visita in Svezia Il presidente della Confederazione Arnold Koller si recherà questa domenica pomeriggio in Svezia per una visita u ...