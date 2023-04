Siccità, troppa acqua sprecata: arriva il piano laghetti (Di sabato 8 aprile 2023) Salutare la primavera già spuntando sul calendario i (pochi) giorni di pioggia di quest'inverno siccitoso che rischia di mettere sotto scacco il comparto agricolo. Autunno e inverno sono stati secchi come non mai. L'Italia - soprattutto al Nord - deve fare i conti con un calo medio del 60% delle normali precipitazioni. Il governo ieri è corso ai ripari e ha istituito una Cabina di regia per «l'adozione d'interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica». Tra fiumi ai minimi storici, laghi sotto i livelli record (negativi) e piogge che si fanno attendere le faglie acquifere del Belpaese si stanno prosciugando. E non è una cosa da poco: secondo l'European Environment Agency (Eea) nel Vecchio continente le falde «forniscono il 65% delle acque potabili e il 25% delle acque per l'irrigazione». E da noi 300mila aziende agricole, stima Coldiretti, rischiano di non sapere come ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Salutare la primavera già spuntando sul calendario i (pochi) giorni di pioggia di quest'inverno siccitoso che rischia di mettere sotto scacco il comparto agricolo. Autunno e inverno sono stati secchi come non mai. L'Italia - soprattutto al Nord - deve fare i conti con un calo medio del 60% delle normali precipitazioni. Il governo ieri è corso ai ripari e ha istituito una Cabina di regia per «l'adozione d'interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica». Tra fiumi ai minimi storici, laghi sotto i livelli record (negativi) e piogge che si fanno attendere le faglie acquifere del Belpaese si stanno prosciugando. E non è una cosa da poco: secondo l'European Environment Agency (Eea) nel Vecchio continente le falde «forniscono il 65% delle acque potabili e il 25% delle acque per l'irrigazione». E da noi 300mila aziende agricole, stima Coldiretti, rischiano di non sapere come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco02839896 : RT @Libero_official: #Siccità, il #governo corre ai ripari e ha istituito una Cabina di regia per 'l’adozione d'interventi urgenti connessi… - Libero_official : #Siccità, il #governo corre ai ripari e ha istituito una Cabina di regia per 'l’adozione d'interventi urgenti conne… - ummiririnenti : @STEVE19722 @GiuliettaVanni Al papeete solo acqua di mare imbevibile troppa ?? in giro! Esso già sapeva dell'arrivo… - inabedofsilence : @un_polle @FraPol2 Cosa farà: - “c’è siccità” - “perdiamo troppa acqua” In loop - Ossmeteobargone : RT @TgrRaiPiemonte: C'è troppa poca acqua nei torrenti, la nuova stagione della pesca nel Parco nazionale Valgrande deve attendere: avrebbe… -