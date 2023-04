Siccità, il decreto del governo? Un mese per individuare gli “interventi urgenti”. E niente sulla razionalizzazione dei consumi. “Ma l’emergenza idrica è già in fase critica” (Di sabato 8 aprile 2023) Secondo Giorgia Meloni nessun governo aveva affrontato il problema della Siccità “in modo strutturale”, mentre l’attuale esecutivo sceglie di farlo “prima che diventi una emergenza”. Eppure in molte regioni italiane si fa fatica a non vedere nella realtà già un’emergenza in piena regola. E così, il decreto Siccità arrivato in consiglio dei ministri e approvato un mese e mezzo dopo il comunicato governativo che lo annunciava, non accontenta tutti, anche se raccoglie i commenti positivi di Confagricoltura, Cia e Confartigianato. Anche perché lascia in sospeso alcune questioni, prima fra tutte una razionalizzazione (e programmazione) dei consumi e non convince sui tempi dato che, se tutto andrà bene, passerà un altro mese prima di arrivare alla sola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Secondo Giorgia Meloni nessunaveva affrontato il problema della“in modo strutturale”, mentre l’attuale esecutivo sceglie di farlo “prima che diventi una emergenza”. Eppure in molte regioni italiane si fa fatica a non vedere nella realtà già un’emergenza in piena regola. E così, ilarrivato in consiglio dei ministri e approvato une mezzo dopo il comunicato governativo che lo annunciava, non accontenta tutti, anche se raccoglie i commenti positivi di Confagricoltura, Cia e Confartigianato. Anche perché lascia in sospeso alcune questioni, prima fra tutte una(e programmazione) deie non convince sui tempi dato che, se tutto andrà bene, passerà un altroprima di arrivare alla sola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tg2rai : Il governo vara un decreto per oltre 3 mila assunzioni, due terzi nelle forze dell'ordine. @GiorgiaMeloni: 'Più sic… - EleonoraEvi : Lo abbiamo ribattezzato così l’ultimo decreto approvato ieri dal governo. Meloni dice di voler agire tempestivamen… - massimoneri90 : Siccità, il decreto del governo? Un mese per individuare gli “interventi urgenti”. E niente sulla razionalizzazione… - Melinda_67 : RT @LucillaMasini: Bonelli contro il nuovo dl siccità: 'Va chiamato il dl speriamo che piova'. Be', alla cabina di regia del decreto c'è Sa… - LuigiParis5 : @tg2rai @GiorgiaMeloni Scusate la mia ignoranza, assumono tremila persone e in più fanno un decreto per la siccità boh. -

Allarme siccità, commissario straordinario e multe fino a 50 mila euro: cosa prevede il nuovo decreto Il Decreto siccità è stato ufficialmente approvato il 6 aprile dal Consiglio dei ministri. Il Governo Meloni sembra aver trovato la quadra per poter affrontare in maniera celere l' emergenza siccità che ... "Martedì da leoni" per il governo: Pasqua con nomine, colomba e il Documento di finanza pubblica ... così come sul ddl concorrenza per non parlare dell'immigrazione (decreto Cutro bloccato al Senato: la casella del commissario contro la siccità in cambio del ritiro degli venti emendamenti Lega). In ... Pnrr, "riscrittura" per energia, assunzioni, Spid e dissesti ... gli sprechi di acqua e la siccità. Giubileo e defibrillatori Una serie di misure riguardano i ... Un "ponte" per lo Spid Nel decreto passa anche una norma "ponte" in merito allo Spid: vengono infatti ... Ilè stato ufficialmente approvato il 6 aprile dal Consiglio dei ministri. Il Governo Meloni sembra aver trovato la quadra per poter affrontare in maniera celere l' emergenzache ...... così come sul ddl concorrenza per non parlare dell'immigrazione (Cutro bloccato al Senato: la casella del commissario contro lain cambio del ritiro degli venti emendamenti Lega). In ...... gli sprechi di acqua e la. Giubileo e defibrillatori Una serie di misure riguardano i ... Un "ponte" per lo Spid Nelpassa anche una norma "ponte" in merito allo Spid: vengono infatti ... Siccità, via libera al decreto: in arrivo multe fino a 50mila euro Today.it