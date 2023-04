Siamo d’accordo a dire «daccordissimo»? Risponde la Crusca (Di sabato 8 aprile 2023) Tratto dall’Accademia della Crusca Vari lettori domandano se si possa usare legittimamente la forma daccordissimo. Risposta Dato che i lettori scrivono daccordissimo e non d’accordissimo, immagino che le domande concernano l’ortografia, cioè l’assenza di apostrofo, non l’uso del suffisso superlativo, o elativo, se si preferisce. L’uso del superlativo con d’accordo, oggi comunissimo per lo meno nel linguaggio familiare, la Crusca difficilmente lo potrebbe sconsigliare, dato che è stata la quarta impressione del Vocabolario degli Accademici della Crusca del 1729-1738 (vol. II 1731) a introdurlo nella lessicografia italiana, con una citazione tratta dalla commedia Il Negromante di Ludovico Ariosto, data alle stampe nel 1535, dove si legge nell’atto quinto il seguente dialogo fra Cambio e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 8 aprile 2023) Tratto dall’Accademia dellaVari lettori domandano se si possa usare legittimamente la forma. Risposta Dato che i lettori scrivonoe non d’accordissimo, immagino che le domande concernano l’ortografia, cioè l’assenza di apostrofo, non l’uso del suffisso superlativo, o elativo, se si preferisce. L’uso del superlativo con, oggi comunissimo per lo meno nel linguaggio familiare, ladifficilmente lo potrebbe sconsigliare, dato che è stata la quarta impressione del Vocabolario degli Accademici delladel 1729-1738 (vol. II 1731) a introdurlo nella lessicografia italiana, con una citazione tratta dalla commedia Il Negromante di Ludovico Ariosto, data alle stampe nel 1535, dove si legge nell’atto quinto il seguente dialogo fra Cambio e ...

