"Si sposano". Nozze in vista per i due vip dopo 4 anni di amore: lei ha detto sì in vacanza (Di sabato 8 aprile 2023) La bellissima notizia è stata annunciata direttamente dai due vip, che hanno deciso di sposarsi. Un momento commovente per loro e migliaia di fan, che hanno potuto guardare le meravigliose foto della proposta offerte agli utenti. Olivia Culpo si unirà in matrimonio con il suo compagno, col quale è legata sentimentalmente da circa 4 anni. Hanno aspettato qualche giorno dal giorno in cui si è materializzata l'iniziativa di lui e non hanno scritto nulla di particolare. Anche perché le immagini parlavano da sole. Olivia Culpo è stata sorpresa dalla sua dolce metà con una proposta di matrimonio, che difficilmente potrà mai dimenticare. Entrambi si erano concessi una vacanza da sogno e si stavano godendo quindi dei momenti insieme già incancellabili, ma lui ha voluto rendere quei frangenti ancora più speciali. Ha ufficializzato il loro fidanzamento con un ...

