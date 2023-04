Si schianta contro un albero | muore a 22 anni

(Di sabato 8 aprile 2023) Aveva solo 22la vittima dell'ennesimo incidente stradale avvenuto a Casal Bruciato, periferia est di Roma. La tragesia si è materializzata intorno alle 3 del mattino di sabato 8 aprile, in via Fiorentini, all'altezza di via...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Al volante col foglio rosa Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il silos Tre fratelli morti insieme - CorriereCitta : Roma, si schianta contro lo spartitraffico: è grave (FOTO) - CorriereCitta : Incidente Roma in via Fiorentini: si schianta contro un albero, morto 22enne, grave l’amico - italiano1061975 : RT @Ingrid06506718: N17 schianta contro un albero N18 altro poliziotto N19 ischemia cade muore N20 malore sul lavoro #MALOREIMPROVVISO #m… - paolosarti69 : RT @Ingrid06506718: N17 schianta contro un albero N18 altro poliziotto N19 ischemia cade muore N20 malore sul lavoro #MALOREIMPROVVISO #m… -

Morto un 22enne di nazionalità romena, alla guida di un'Audi A3: per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantatoun albero. L'episodio è accaduto alle 3 ...La Lentatese è spenta, non trova spunti per avvicinarsi all'area difesa da Chierico e - quando lo fa - sila muraglia dei padroni di casa. L'unica conclusione degna di nota arriva con ...Il mezzo si è schiantatoil guard rail: distrutto nell'impatto il cofano della vettura. Un ferito non grave è stato trasportato in codice verde al Maria Vittoria: sul posto è intervenuta la ...

Incidente a Napoli, Tir si schianta contro le auto parcheggiate: «Strage mancata, testimoni increduli» ilmattino.it

Un uomo, 55 anni di origini italiane, si è schiantato contro la pompa di un distributore che si trova lungo la strada statale 75, in direzione Bastia Umbra. Il conducente ha finito la sua corsa addoss ...Le vittime avevano 18, 13 e 9 anni. La sorella maggiore si stava esercitando per la patente. L’incidente nell’azienda in cui lavora lo zio: la macchina ha centrato un pilastro di sostegno.