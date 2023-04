"Si sa tutto, pure il nome". Grande imbarazzo per la De Filippi: caos ad Amici (Di sabato 8 aprile 2023) È un talento che mette tutti d'accordo quello di Angelita Mango e per questo non è difficile prevedere che sarà lei la vincitrice di Amici 22. Mancano ancora diverse settimane alla finale del talent di Maria De Filippi, ma lei è già data per favorita nella sfida del 13 maggio prossimo persino tra i concorrenti in corsa. A sostenerlo sono gli stessi protagonisti di Amici durante il daytime e lo stesso ha fatto intendere la sala stampa che esprime critiche, positive e negative, agli artisti dopo le loro performance. Tra le sentenze dei giornalisti, fioccano parole d'elogio per Angelina Mango. Il Quotidiano Nazionale prevede: "La vedremo a Sanremo 2024" designandola come una giovane promessa della musica made in Italy. Poi la sentenza: "Lei è di un altro pianeta rispetto a tutti". All music Italia, da parte sua riflette sul fatto che: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) È un talento che mette tutti d'accordo quello di Angelita Mango e per questo non è difficile prevedere che sarà lei la vincitrice di22. Mancano ancora diverse settimane alla finale del talent di Maria De, ma lei è già data per favorita nella sfida del 13 maggio prossimo persino tra i concorrenti in corsa. A sostenerlo sono gli stessi protagonisti didurante il daytime e lo stesso ha fatto intendere la sala stampa che esprime critiche, positive e negative, agli artisti dopo le loro performance. Tra le sentenze dei giornalisti, fioccano parole d'elogio per Angelina Mango. Il Quotidiano Nazionale prevede: "La vedremo a Sanremo 2024" designandola come una giovane promessa della musica made in Italy. Poi la sentenza: "Lei è di un altro pianeta rispetto a tutti". All music Italia, da parte sua riflette sul fatto che: ...

