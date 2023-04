Si è sposata a 24 anni e ora, a quasi 30, ha già 3 figli. Per le due prime gravidanze ha dovuto rinunciare a progetti importanti. Ma un mese dopo la terza è andata in Cadore per girare "Un passo dal cielo 7"... (Di sabato 8 aprile 2023) Giusy Buscemi, 30 anni il prossimo 13 aprile, ha bruciato le tappe. Miss Italia a 19, matrimonio a 24, una pausa dal set per i primi due figli, un breve rientro, poi il terzo e il ritorno per Un passo dal cielo 7 (su Rai Uno, con la regia di Enrico Ianniello). Tra pochi giorni, una nuova serie tv in Sicilia. Ma la giovane attrice non vuole essere controcorrente. La sua piuttosto è una scelta di vita e d’amore. Una scelta consapevole, che la rende serena. Giusy Buscemi. Foto di Nicola De Rosa. Styling Amelianna Loiacono. Trucco e capelli Valeria Iovino @Cotril Spa Leggi anche › Le novità di “Un passo dal cielo 7”: un’altra Manuela, un uomo che vive con gli orsi e il ritorno di Rocìo ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 aprile 2023) Giusy Buscemi, 30il prossimo 13 aprile, ha bruciato le tappe. Miss Italia a 19, matrimonio a 24, una pausa dal set per i primi due, un breve rientro, poi il terzo e il ritorno per Undal7 (su Rai Uno, con la regia di Enrico Iello). Tra pochi giorni, una nuova serie tv in Sicilia. Ma la giovane attrice non vuole essere controcorrente. La sua piuttosto è una scelta di vita e d’amore. Una scelta consapevole, che la rende serena. Giusy Buscemi. Foto di Nicola De Rosa. Styling Amelianna Loiacono. Trucco e capelli Valeria Iovino @Cotril Spa Leggi anche › Le novità di “Undal7”: un’altra Manuela, un uomo che vive con gli orsi e il ritorno di Rocìo ...

