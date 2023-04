Si è barricato in casa e ha esploso diversi colpi di pistola (Di sabato 8 aprile 2023) Attimi di paura e tensione a Catania. Un uomo di 34 anni si è barricato in casa da solo e ha esploso diversi colpi di pistola in strada. Fortunatamente senza colpire nessuno. Si tratta di Concetto Trippa, con precedenti penali alle... Leggi su today (Di sabato 8 aprile 2023) Attimi di paura e tensione a Catania. Un uomo di 34 anni si èinda solo e hadiin strada. Fortunatamente senzare nessuno. Si tratta di Concetto Trippa, con precedenti penali alle...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGTW_it : #Catania, uomo barricato in casa spara in strada - Today_it : Si è barricato in casa e ha esploso diversi colpi di pistola - PalermoToday : Si è barricato in casa e ha esploso diversi colpi di pistola - romatoday : Si è barricato in casa e ha esploso diversi colpi di pistola - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 33 anni si è barricato da solo in casa a Catania e ha esploso diversi colpi di pistola in strada, senza colpir… -