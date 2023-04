Si è barricato in casa e ha esplodo diversi colpi di pistola (Di sabato 8 aprile 2023) Attimi di paura e tensione a Catania. Un uomo di 34 anni si è barricato in casa da solo e ha esploso diversi colpi di pistola in strada. Fortunatamente senza colpire nessuno. Si tratta di Concetto Trippa, con precedenti penali alle... Leggi su today (Di sabato 8 aprile 2023) Attimi di paura e tensione a Catania. Un uomo di 34 anni si èinda solo e ha esplosodiin strada. Fortunatamente senzare nessuno. Si tratta di Concetto Trippa, con precedenti penali alle...

