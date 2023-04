Sì al Ramadan, no all'Ave Maria: esplode il caso della maestra sospesa (Di sabato 8 aprile 2023) Un costante senso di inferiorità. Verso chi ha tradizioni diverse dalle nostre. E deve essere sostenuto in ogni modo. Anche a costo di dover annientare i nostri usi, i nostri costumi. Ciò che, da sempre, viene considerato normale, ovvio, consetudinale. L'antitetico atteggiamento del mondo progressista su due episodi che hanno come protagonisti la scuola e il suo rapporto con la religione sono l'ennesimo esempio di quanto il politicamente corretto sia il nuovo mantra dei nipotini di Carlo Marx. E la reciprocità sia, al contrario, un concetto indispensabile se si parla di immigrati. Obsoleto se si vuol applicare agli italiani. Mercoledì la Sardegna è stata teatro di un episodio che, non fosse drammatico, sarebbe ridicolo. Una docente è stata sospesa per venti giorni dall'insegnamento per aver fatto realizzare agli alunni un piccolo rosario con dieci perline a forma di ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Un costante senso di inferiorità. Verso chi ha tradizioni diverse dalle nostre. E deve essere sostenuto in ogni modo. Anche a costo di dover annientare i nostri usi, i nostri costumi. Ciò che, da sempre, viene considerato normale, ovvio, consetudinale. L'antitetico atteggiamento del mondo progressista su due episodi che hanno come protagonisti la scuola e il suo rapporto con la religione sono l'ennesimo esempio di quanto il politicamente corretto sia il nuovo mantra dei nipotini di Carlo Marx. E la reciprocità sia, al contrario, un concetto indispensabile se si parla di immigrati. Obsoleto se si vuol applicare agli italiani. Mercoledì la Sardegna è stata teatro di un episodio che, non fosse drammatico, sarebbe ridicolo. Una docente è stataper venti giorni dall'insegnamento per aver fatto realizzare agli alunni un piccolo rosario con dieci perline a forma di ...

