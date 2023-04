(Di sabato 8 aprile 2023) L'incredibile errore nel corso dell’operazione con ufficiale giudiziario. Fabbro e carabinieri erano intervenuti per recuperare l’appartamento ereditato da una studentessa: la ragazza non ricordava l’esterno dell’abitazione della nonna. Dietro l’ingresso sbagliato, il salotto di...

loro c'erano un ufficiale giudiziario e un fabbro. Ma Belfiore, che è in città solo da qualche ... Dovevano infatti notificare uno nel condominio di Ostia dove abita anche Belfiore. La ..."Ma questa non è casa della nonna. In quale appartamento siamo entrati". C'è stato un momento di sconcerto quando, durante uno esecutivo ad Ostia, nei giorni scorsi una studentessa ha fatto capire che era stata buttata giù la porta della casa sbagliata. E lo sconcerto ha ceduto il passo a un forte imbarazzo quando è ...

Sfratto con sorpresa: sfondano la porta e si ritrovano in casa del questore di Roma Repubblica Roma

La giovane che aveva ereditato la casa da sfrattare non ricordava con precisione quale fosse la porta d'ingresso: da qui, l'errore che ha ...