Settimana corta, ecco quanti italiani la vorrebbero (Di sabato 8 aprile 2023) Come i loro colleghi inglesi, anche i lavoratori italiani sarebbero interessati a sperimentare nuove forme di flessibilità oraria sul posto di lavoro. Quasi un terzo dei lavoratori italiani vorrebbe una Settimana lavorativa di quattro giorni, al posto di quella tradizionale. Lo rivela il Randstad Workmonitor, l’indagine realizzata da Randstad in 34 Paesi del mondo, che ha intervistato 1000 lavoratori dipendenti di età compresa tra 18 e 67 anni in Italia (35mila a livello globale) sulle ultime tendenze del lavoro. Preferirebbe la Settimana corta il 32% delle persone tra i 35-44 anni, solo il 16% tra i 18-24 anni Secondo la ricerca, ben il 29% dei dipendenti in Italia preferirebbe la Settimana corta. Il 9% invece vorrebbe lavorare in orari tradizionali, ma in giorni ... Leggi su quifinanza (Di sabato 8 aprile 2023) Come i loro colleghi inglesi, anche i lavoratorisarebbero interessati a sperimentare nuove forme di flessibilità oraria sul posto di lavoro. Quasi un terzo dei lavoratorivorrebbe unalavorativa di quattro giorni, al posto di quella tradizionale. Lo rivela il Randstad Workmonitor, l’indagine realizzata da Randstad in 34 Paesi del mondo, che ha intervistato 1000 lavoratori dipendenti di età compresa tra 18 e 67 anni in Italia (35mila a livello globale) sulle ultime tendenze del lavoro. Preferirebbe lail 32% delle persone tra i 35-44 anni, solo il 16% tra i 18-24 anni Secondo la ricerca, ben il 29% dei dipendenti in Italia preferirebbe la. Il 9% invece vorrebbe lavorare in orari tradizionali, ma in giorni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : Quando devi prepararti alla settimana corta e vuoi sparare tutte le cartucce per il miglior risveglio: inizia… - Herman_Dannan : RT @EvelynH73: La memoria corta che avete... tempo una settimana vi ricorderete quanto sia stronza, maleducata e bulla la Caldonazzo e la o… - GiulioFichel : RT @farmillei: Ho elaborato un dato interessante per gli amici di Will_media sui lavoratori italiani: l'11% lavora abitualmente più di quan… - Neuro_Mans : RT @farmillei: Ho elaborato un dato interessante per gli amici di Will_media sui lavoratori italiani: l'11% lavora abitualmente più di quan… - AraberaraTwit : -