Sesso con uno sconosciuto in vacanza, resta incinta e lo cerca su TikTok. Poi, la risposta choc (Di sabato 8 aprile 2023) Una notte di follia in vacanza a Tenerife, molti drink di troppo, l'incontro casuale con un ragazzo finito a letto, e la scoperta – poco dopo – di essere rimasta incinta. Di uno sconosciuto. Ora la trentenne, che ha scelto di tenere il bambino ed è prossima al parto, ha scelto TikTok per provare a rintracciare il padre. Il video pubblicato sulla piattaforma social ha ottenuto rapidamente più di due milioni di visualizzazioni e potrebbe aver contribuito a dare un risvolto drammatico alla vicenda: secondo alcuni utenti il ragazzo – 19 anni – sarebbe morto in un tragico incidente. La notte di Sesso con uno sconosciuto Sarah-Jayne Snow, questo il nome della futura mamma che viene dalla Scozia, ha raccontato di essere rimasta incinta dopo aver fatto Sesso ...

