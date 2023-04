Serie C/girone C 36esima giornata prima sconfitta stagionale del Crotone tra le mura amiche ad opera di un ottima Cerignola. Í (Di sabato 8 aprile 2023) Crotone 0 Aud. Cerignola 1 Marcatori: D’Ausilio 85° Crotone (4-2-3-1): Branduani, Mogos (Calapai), Golemic, Bove, Crialese, Petriccione (Carraro), Vitale, Chirico’, D’Errico (Kargbo), Tribuzzi (D’Ursi), Gomez(Cernigoi). All. Zauli Aud. Cerignola (3-5-3): Saracco, Allegrini (Olivera), Blondett, Capomaggio, Coccia (Achik), Lancella, Ligi, Malcore (D’Ausilio), Sainz-Maza (Tascone), Russo, Montini (D’Andrea). All. Pazienza Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera Ass. Gilberto Laghezza di Mestre Quarto giudice a bordo campo: Riccardo Leotta di Acireale Ammoniti: Petriccione, Kargbo Angoli: 4 a 3 per il Crotone Recupero: 5 minuti Spettatori: 4.191 euro 16.070,62 Nota: cambio dell’arbitro prima dell’incontro: Mastrodomenico in sostituzione di Mirabella La ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 8 aprile 2023)0 Aud.1 Marcatori: D’Ausilio 85°(4-2-3-1): Branduani, Mogos (Calapai), Golemic, Bove, Crialese, Petriccione (Carraro), Vitale, Chirico’, D’Errico (Kargbo), Tribuzzi (D’Ursi), Gomez(Cernigoi). All. Zauli Aud.(3-5-3): Saracco, Allegrini (Olivera), Blondett, Capomaggio, Coccia (Achik), Lancella, Ligi, Malcore (D’Ausilio), Sainz-Maza (Tascone), Russo, Montini (D’Andrea). All. Pazienza Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera Ass. Gilberto Laghezza di Mestre Quarto giudice a bordo campo: Riccardo Leotta di Acireale Ammoniti: Petriccione, Kargbo Angoli: 4 a 3 per ilRecupero: 5 minuti Spettatori: 4.191 euro 16.070,62 Nota: cambio dell’arbitrodell’incontro: Mastrodomenico in sostituzione di Mirabella La ...

