Serie C 2022 23 | Sogno FeralpiSalò Conquistata la prima promozione in B della storia

(Di sabato 8 aprile 2023) Laè ufficialmente inB. E’ laper la società lombarda, iconico l’obiettivo raggiunto dalla formazione di Stefano Vecchi alla 36esima giornata di/23. Dopo un primo tempo giocato con ritmi bassi e poche occasioni da gol, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato contro la Triestina nella seconda frazione di gioco. A regalare tale traguardo, il gol di Butic al 68esimo. Incredibile l’emozione al Turina La Pro Vercelli conquista una vittoria fondamentale in ottica salvezza: termina 0-1 il match in casa del Pordenone. A regalare tre punti indispensabili alla formazione ospite è Anastasio al 18esimo minuto di gioco: il difensore la sblocca sugli sviluppi di un corner, pallone in area e tiro ...

Il match valido per la 29ª giornata di/2023 tra Torino e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grande Torino, Torino e Roma si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di ...Il match valido per la 29ª giornata di/2023 tra Verona e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bentegodi, Verona e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di...Il Bologna vince per 2 - 0 a Bergamo sul campo dell'Atalanta nel match valido per la 29esima giornata della- 2023 - L'Atalanta interrompe così la sua striscia di risultati positivi e dopo due vittorie consecutive arriva lo stop che la ferma a 48 punti: niente aggancio al quarto posto. Il ...

Lazio – Juventus: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventinovesima giornata di Serie A 2022/23 in programma alle 20.45 Allo Stadio Olimpico va in scena la sfida della ventinovesima ...Con i primi due match odierni ha preso il via il sabato della 29a giornata della Seria A 2022-2023. Il turno pre-pasquale prevedeva Udinese-Monza e Fiorentina-Spezia. Nel primo caso è arrivato un pare ...