Serie C 2022 2023 | girone A | il Piacenza spera ancora | Pro Sesto battuta Bene anche Padova e Mantova

(Di sabato 8 aprile 2023) I risultati delle quattro partite delle 14:30 per ilA della, che vive oggi la trentaseiesima giornata. A due giornate dalla finemolti i verdetti da decretare e oggi a rimettere in dubbio la lotta salvezza ci pensa il: autentica impresa degli emiliani, che con merito al “Garilli” battono 1-0 la Proseconda in classifica e si portano a -1 dalla Triestina penultima. Proprio i friulani nel pomeriggio affronteranno la FeralpiSalò, che in caso di vittoria potrà festeggiare la promozione inB con 180? di anticipo. Ilsi impone con il gol di Plescia in avvio di secondo tempo, poi spreca più volte la chance del raddoppio ma alla fine riesce comunque a resistere al forcing degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - Gazzetta_it : Juve, nuovo fascicolo della procura di Torino: si indaga sul bilancio 2022 - michaelgscott0 : RT @gippu1: Dopo il gol di Mehdi Leris in #SampdoriaCremonese, top 3 aggiornata dei calciatori con il maggior tasso di Expected Goals senz'… - sportli26181512 : Fiorentina-Spezia 1-1: video, gol e highlights: Termina 1-1 la partita tra Fiorentina e Spezia. Apre le marcature l… - not_Furge : RT @gippu1: Dopo il gol di Mehdi Leris in #SampdoriaCremonese, top 3 aggiornata dei calciatori con il maggior tasso di Expected Goals senz'… -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di/23: pagelle Fiorentina - Spezia Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Spezia, valido per la 29ª giornata del campionato di/2023. TOP: Nzola, Brekalo FLOP: ...Nonostante questo, nel, in accordo con il marito, la cantante dei Jalisse ha deciso di ... decide di formare il duo Jalisse , prendendo il nome da uno dei personaggi di unatelevisiva molto ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata di/23: moviola Atalanta - Bologna L'episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Bologna, valido per la 29ª giornata della/23. Dirige la sfida l'arbitro Orsato. L'...

Play off serie B 2022/23 come funzionano e quando si giocano Tag24

Ed è proprio a questo proposito che i due operatori, Better e Goldbet, hanno aperto anche la quota per “Giornata vittoria dello scudetto 2022/2023”, ovvero il turno ... può già pronosticare sulla ...Torino Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, sabato 8 aprile 2023, alle ore 18,30. Le info ...