Serie BKT | orari ultime 2 giornate

(Di sabato 8 aprile 2023) Tutte le partite delleduedellaBKT 2022/2023 sono in programma alla stessa ora. La 18^ giornata di ritorno, in scaletta sabato 13 maggio, alle ore 14, mentre per la 19^, quella di venerdì 19 maggio, è stata scelta la soluzione in notturna: ore 20,30. Ovviamente, in una nota, la LNPB si riserva di valutare eventuali variazioni di giorno e/o dio ove non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità delle gare. Quindi, al momento, Benevento-Modena si giocherà sabato 13/5 alle ore 14 e Modena-SudTirol venerdì 19 alle ore 20,30. Confermate anche le date dei playoff (da venerdì 26 maggio a domenica 11 giugno) e dei playout (giovedì 25 maggio e giovedì 1 giugno). Infine, laBKT 2023/2024 partirà con un anticipo venerdì 18 agosto e celebrerà la sua prima ...