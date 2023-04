Serie A1 Femminile 2022/2023 volley: risultati e classifica della regular season (Di sabato 8 aprile 2023) La classifica e tutti i risultati della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Archiviata la strepitosa estate azzurra, lo spettacolo della grande pallavolo prosegue con la massima Serie del campionato italiano. Le 14 squadre iscritte sono pronte a darsi battaglia nella corsa verso lo Scudetto, con l’Imoco Conegliano che proverà a difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni. Di seguito la classifica e tutti i risultati della stagione regolare della Serie A1 Femminile 2022/2023, aggiornati in tempo ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Lae tutti idiA1di. Archiviata la strepitosa estate azzurra, lo spettacologrande pallavolo prosegue con la massimadel campionato italiano. Le 14 squadre iscritte sono pronte a darsi battaglia nella corsa verso lo Scudetto, con l’Imoco Conegliano che proverà a difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni. Di seguito lae tutti istagione regolareA1, aggiornati in tempo ...

