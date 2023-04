Serie A1 basket 2022/2023: Napoli vince in casa della Virtus Bologna, bene Venezia (Di sabato 8 aprile 2023) Vittoria strepitosa di Napoli in casa della Virtus Bologna, gara dominata per i primi tre quarti e in cui solo un periodo finale ben giocato dalla Virtus ha permesso ai padroni di casa di limitare i danni nello score: 89-81 il punteggio che regala ai partenopei di conquistare il nono successo del proprio campionato, il secondo consecutivo in trasferta dopo l’87-79 messo a referto in quel di Trento. Napoli, grazie a questa importantissima vittoria, si tira fuori dalla zona retrocessione e, a quota 18 punti, stacca di 2 Verona, Scafati e Reggio Emilia, tutte e tre appaiate agli ultimi tre posti della graduatoria. Per quel che concerne Bologna, invece, questa è la seconda sconfitta consecutiva, la quinta in totale se ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Vittoria strepitosa diin, gara dominata per i primi tre quarti e in cui solo un periodo finale ben giocato dallaha permesso ai padroni didi limitare i danni nello score: 89-81 il punteggio che regala ai partenopei di conquistare il nono successo del proprio campionato, il secondo consecutivo in trasferta dopo l’87-79 messo a referto in quel di Trento., grazie a questa importantissima vittoria, si tira fuori dalla zona retrocessione e, a quota 18 punti, stacca di 2 Verona, Scafati e Reggio Emilia, tutte e tre appaiate agli ultimi tre postigraduatoria. Per quel che concerne, invece, questa è la seconda sconfitta consecutiva, la quinta in totale se ...

