Serie A, Virtus Bologna - Gevi Napoli: dove vedere la partita in tv e in streaming (Di sabato 8 aprile 2023) La Virtus Bologna, dopo il k.o. di Trieste e la sfida persa in Eurolega a Valencia, ospita la Gevi Napoli Basket, sconfitta nell’ultimo turno da Brescia. Nelle 11 sfide già giocate tra Virtus e Napoli ci sono state sette... Leggi su europa.today (Di sabato 8 aprile 2023) La, dopo il k.o. di Trieste e la sfida persa in Eurolega a Valencia, ospita laBasket, sconfitta nell’ultimo turno da Brescia. Nelle 11 sfide già giocate traci sono state sette...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... esports_culture : RT @esports_culture: - R6S - EUL Phase 2( Deciders ): I Virtus pro conquistano il Stage 1 dell'Europe League con il successo per 2-1 nella… - esports_culture : - R6S - EUL Phase 2( Deciders ): I Virtus pro conquistano il Stage 1 dell'Europe League con il successo per 2-1 nel… - JuanPTeixeira : RT @CalcioTutti: Serie C ?????? | Grupo B | Fecha 36 Torres 1-1 Carrarese Alessandria 3-0 Ancona Lucchese 0-0 Virtus Entella Pontedera 2-… - CalcioTutti : Serie C ?????? | Grupo B | Fecha 36 Torres 1-1 Carrarese Alessandria 3-0 Ancona Lucchese 0-0 Virtus Entella Ponte… - vnb_andrea : RT @VuNereBologna: Gli uomini a disposizione di coach Scariolo per la sfida contro la GeVi Napoli ???????? #VNB | #Virtus | #LBASerieA htt… -