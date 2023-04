Serie A | pari a Udine e Firenze LIVE Atalanta sotto con il Bologna! Samp-Cremonese 2-1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Fiorentina, #Italiano dopo il pari con lo Spezia: 'L'unico dispiacere è...': Solo 1-1 al Franchi nel match valido… - juperikizi : @ljttlewolff allora prima o poi leggerò la serie hahaha prima vorrei 'mettermi in pari' con acotar e teoricamente m… - sportli26181512 : La #Fiorentina si ferma, al Franchi arriva solo un pari con lo #Spezia: Stop per i viola di Italiano dopo nove vitt… - pasqualinipatri : Serie A, Beto riacciuffa il Monza nel finale. Pari tra Fiorentina e Spezia - ILOVEPACALCIO : Serie A: pari finale tra Fiorentina e Spezia. La classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio -

All.: Palladino Ammoniti: Izzo, Antov, Perez, Petagna per gioco falloso approfondimentoA, ... allenatore del Manchester City , con un compenso di 22,4 milioni di euro,a 1,87 milioni al ...Al Franchi di Firenze la Fiorentina non va oltre ilcon lo Spezia. Il risultato finale di 1 - 1 determinato nel primo dall'autorete di Wisniewski per il vantaggio della Fiorentina e il gol di Nzola direttamente su lancio del portiere Dragowski ...Due squadre apunti, due squadre che però nonostante questo al momento occupano due posizioni ... Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN , che oltre allaA ha acquisito ...

Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto su rigore firma il pari nel recupero - Sportmediaset Sport Mediaset

Un calcio di rigore di Beto a tempo scaduto permette all’Udinese di salvare la pelle nella sfida casalinga contro il Monza, ad un passo dalla decima vittoria in campionato ma… Leggi ...Solo 1-1 al Franchi nel match valido per la ventinovesima giornata di campionato. Ecco le parole dell'allenatore dei viola ...