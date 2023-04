Serie A | pari a Udine e Firenze LIVE Atalanta sotto 2-0 con il Bologna! Samp-Cremonese 2-2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Serie A: pari a Udine e Firenze. LIVE Atalanta sotto con il Bologna! Samp - sportli26181512 : #Fiorentina, #Italiano dopo il pari con lo Spezia: 'L'unico dispiacere è...': Solo 1-1 al Franchi nel match valido… - juperikizi : @ljttlewolff allora prima o poi leggerò la serie hahaha prima vorrei 'mettermi in pari' con acotar e teoricamente m… - sportli26181512 : La #Fiorentina si ferma, al Franchi arriva solo un pari con lo #Spezia: Stop per i viola di Italiano dopo nove vitt… - pasqualinipatri : Serie A, Beto riacciuffa il Monza nel finale. Pari tra Fiorentina e Spezia -

All.: Palladino Ammoniti: Izzo, Antov, Perez, Petagna per gioco falloso approfondimentoA, ... allenatore del Manchester City , con un compenso di 22,4 milioni di euro,a 1,87 milioni al ...... gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone C diC 2022 - 2023: calcio di inizio ... Continua la corsa al miglior piazzamento possibile in zona play - off per il Picerno quarto a...Al Franchi di Firenze la Fiorentina non va oltre ilcon lo Spezia. Il risultato finale di 1 - 1 determinato nel primo dall'autorete di Wisniewski per il vantaggio della Fiorentina e il gol di Nzola direttamente su lancio del portiere Dragowski ...

Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto su rigore firma il pari nel recupero - Sportmediaset Sport Mediaset

Un calcio di rigore di Beto a tempo scaduto permette all’Udinese di salvare la pelle nella sfida casalinga contro il Monza, ad un passo dalla decima vittoria in campionato ma… Leggi ...Solo 1-1 al Franchi nel match valido per la ventinovesima giornata di campionato. Ecco le parole dell'allenatore dei viola ...