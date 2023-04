Serie A, oggi l’Inter rischia di uscire dalle prime quattro: le partite (Di sabato 8 aprile 2023) L’ennesimo fallimento in Serie A dell’Inter rischia di costare l’uscita dalle prime quattro posizioni, quelle che valgono la prossima Champions League ossia l’obiettivo vitale della stagione. Dopo l’1-1 di ieri a Salerno bisogna stare molto attenti ai risultati di Atalanta, Roma e del big match Lazio-Juventus. Serie A 2022-2023 – 29ª GIORNATA Udinese-Monza sabato 8 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Fiorentina-Spezia sabato 8 aprile ore 14.30 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN Atalanta-Bologna sabato 8 aprile ore 16.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Sampdoria-Cremonese sabato 8 aprile ore 16.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Torino-Roma sabato 8 aprile ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) L’ennesimo fallimento inA deldi costare l’uscitaposizioni, quelle che valgono la prossima Champions League ossia l’obiettivo vitale della stagione. Dopo l’1-1 di ieri a Salerno bisogna stare molto attenti ai risultati di Atalanta, Roma e del big match Lazio-Juventus.A 2022-2023 – 29ª GIORNATA Udinese-Monza sabato 8 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Fiorentina-Spezia sabato 8 aprile ore 14.30 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN Atalanta-Bologna sabato 8 aprile ore 16.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Sampdoria-Cremonese sabato 8 aprile ore 16.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Torino-Roma sabato 8 aprile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non è giusto. Se questi club hanno sbagliato devono pagare oggi e #Cremonese e #Verona (o chi per essi) hanno il di… - OfficialASRoma : Quella di oggi è stata la presenza numero 100 di @ChrisSmalling in Serie A ?????? #RomaSamp #ASRoma - internewsit : Serie A, oggi l'Inter rischia di uscire dalle prime quattro: le partite - - infoitsport : Lazio-Juventus oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni - infoitsport : Fiorentina-Spezia oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni -