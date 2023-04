Serie A, Messaggero: “Non solo plusvalenze, inchieste in arrivo anche su stipendi” (Di sabato 8 aprile 2023) Una nuova tempesta potrebbe presto abbattersi sul campionato di Serie A, dopo il caso plusvalenze che ha sconvolto la classifica colpendo soprattutto la Juventus. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, le procure stanno iniziando ad avviare indagini sugli stipendi dei calciatori sospettando in particolare pagamenti in nero ed emolumenti nascosti. Le Procure di Tivoli e Roma sono già al lavoro per il filone delle “partnership sospette” dei due club della Capitale, ma altre squadre potrebbero essere coinvolte in processi che in ogni caso dal punto di vista sportivo non potranno intaccare la stagione in corso per ovvi motivi di tempi tecnici. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Una nuova tempesta potrebbe presto abbattersi sul campionato diA, dopo il casoche ha sconvolto la classifica colpendo soprattutto la Juventus. Secondo quanto riportato da “Il”, le procure stanno iniziando ad avviare indagini suglidei calciatori sospettando in particolare pagamenti in nero ed emolumenti nascosti. Le Procure di Tivoli e Roma sono già al lavoro per il filone delle “partnership sospette” dei due club della Capitale, ma altre squadre potrebbero essere coinvolte in processi che in ogni caso dal punto di vista sportivo non potranno intaccare la stagione in corso per ovvi motivi di tempi tecnici. SportFace.

