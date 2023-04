Serie A in campo a Pasqua? L’ultima volta 45 anni fa (Di sabato 8 aprile 2023) Perché la Serie A non gioca a Pasqua? Una domanda che diversi appassionati si fanno, anche perché il campionato italiano è l’unico tra i top tornei d’Europa a non scendere in campo, visto che Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Premier League vedranno diverse squadre protagoniste nella giornata di domani: in totale, negli altri top campionati L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 8 aprile 2023) Perché laA non gioca a? Una domanda che diversi appassionati si fanno, anche perché il campionato italiano è l’unico tra i top tornei d’Europa a non scendere in, visto che Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Premier League vedranno diverse squadre protagoniste nella giornata di domani: in totale, negli altri top campionati L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

