Serie A: Il Milan avverte il Real Madrid: "Sediamoci al tavolo per Brahim"

Brahim Díaz va di moda a Milano. Come abbiamo già spiegato qualche giorno fa a MARCA, la questione del futuro del Malaga sarà centrale Milano E Real Madrid nelle prossime settimane. Il calciatore, che sta terminando il suo periodo di prestito dopo tre anni nel nord Italia, piace a entrambe le entità… ed è che Le sue prestazioni sono cresciute con il passare delle partite. A fine stagione punta ad essere fondamentale nella lotta del Milan per i suoi due obiettivi: superare i quarti di Champions League e assicurarsi la TOP-4 in Serie A. Da San Siro è molto chiaro che Brahim è una parte fondamentale del progetto: "Ha ...

