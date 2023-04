Serie A | Beto su rigore riacciuffa il Monza | 2-2 a Udine LIVE | Fiorentina-Spezia 1-1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raspa90 : RT @repubblica: Udinese-Monza 2-2: i brianzoli ci credono, un rigore di Beto li beffa al 92' - repubblica : Udinese-Monza 2-2: i brianzoli ci credono, un rigore di Beto li beffa al 92' - infoitsport : Serie A, Beto la riagguanta nel finale: pari tra Udinese e Monza - infoitsport : Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto agguanta il pareggio in extremis - infoitsport : Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto su rigore firma il pari nel recupero -

Il Monza allora ne approfitta e va in vantaggio al 56' grazie al primo gol inA di Rovella, ...dal dischetto sigla il 2 - 2 finale. Udinese - Monza 2 - 2 (1 - 0). Udinese (3 - 5 - 2): ...... Walace, Lovric (35' st Arslan), Udogie; Success (38' st Nestorovski),. All.: Sottil MONZA (... All.: Palladino Ammoniti: Izzo, Antov, Perez, Petagna per gioco falloso approfondimentoA, ...... nel giro di 10', il Monza ribalta l'Udinese: prima con un tiro al volo di Colpani al 48', poi col primo gol di Rovella inA. Gli ospiti sfiorano il terzo gol, ma alla fine èdal dischetto ...

Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto su rigore firma il pari nel recupero - Sportmediaset Sport Mediaset

Un rigore di Beto nel recupero permette all’Udinese di agguantare il pareggio dopo essersi fatta ribaltare a inizio ripresa. Bianconeri avanti con un contropiede perfetto di Lovric, imbeccato da Walac ...Quando i giochi sembrano chiusi, si materializza l'ultimo colpo di scena della gara: Petagna tampona in area il neo-entrato Nestorovski, Massimi non ha dubbi ...