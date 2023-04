Serie A | Beto riacciuffa il Monza LIVE | Fiorentina-Spezia 1-1 Alle 16 30 Atalanta-Bologna e Samp-Cremonese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : #UdineseMonza finisce 2-2 con Beto che pareggia nel recupero. Un punto a testa per le due squadre a metà classifica… - raspa90 : RT @repubblica: Udinese-Monza 2-2: i brianzoli ci credono, un rigore di Beto li beffa al 92' - repubblica : Udinese-Monza 2-2: i brianzoli ci credono, un rigore di Beto li beffa al 92' - infoitsport : Serie A, Beto la riagguanta nel finale: pari tra Udinese e Monza - infoitsport : Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto agguanta il pareggio in extremis -

... successivamente è arrivato il rigore del definitivo 2 - 2 di): una rete storica per Rovella, la prima inA alla 62ª presenza in tre anni nel massimo campionato italiano . ...Il Monza allora ne approfitta e va in vantaggio al 56' grazie al primo gol inA di Rovella, ...dal dischetto sigla il 2 - 2 finale. Udinese - Monza 2 - 2 (1 - 0). Udinese (3 - 5 - 2): ...... Walace, Lovric (35' st Arslan), Udogie; Success (38' st Nestorovski),. All.: Sottil MONZA (... All.: Palladino Ammoniti: Izzo, Antov, Perez, Petagna per gioco falloso approfondimentoA, ...

Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto su rigore firma il pari nel recupero - Sportmediaset Sport Mediaset

L' Udinese trova un pareggio importante alla Dacia Arena contro il Monza. Dopo il vantaggio iniziale, i bianconeri si son fatti rimontare da Colpani e Rovella salvo poi trovare il 2-2 in pieno recuper ...In evidenza su TicinoNotizie.it le notizie di rilevanza nazionale e internazionale più importanti del giorno. UDINE (ITALPRESS) – Quattro reti, l’ultima dag ...