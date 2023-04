Serie A 2022/2023, la classifica del girone di ritorno (Di sabato 8 aprile 2023) Inizia il girone di ritorno della Serie A 2022/2023, ecco di seguito la classifica completa dalla ventesima alla trentottesima giornata. Si apre dunque il girone di ritorno dopo la chiusura di quello d’andata, andiamo allora a scoprire quali siano i punti conquistati dalle venti squadre del massimo campionato tenendo esclusivamente conto del girone di ritorno, dunque esclusi quelli conquistati dalla prima alla diciannovesima giornata. Riuscirà il Napoli a ripetere lo splendido girone d’andata? Ce la faranno le inseguitrici a far più punti? Ecco di seguito la graduatoria. LA classifica DEL girone D’ANDATA LA classifica DEL girone DI ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Inizia ildidella, ecco di seguito lacompleta dalla ventesima alla trentottesima giornata. Si apre dunque ildidopo la chiusura di quello d’andata, andiamo allora a scoprire quali siano i punti conquistati dalle venti squadre del massimo campionato tenendo esclusivamente conto deldi, dunque esclusi quelli conquistati dalla prima alla diciannovesima giornata. Riuscirà il Napoli a ripetere lo splendidod’andata? Ce la faranno le inseguitrici a far più punti? Ecco di seguito la graduatoria. LADELD’ANDATA LADELDI ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - Gazzetta_it : Juve, nuovo fascicolo della procura di Torino: si indaga sul bilancio 2022 - DiMarzio : #SerieC I Potrebbe essere il giorno della #FeralpiSalò in @Lega_B: in campo i gironi A e C. Segui il nostro LIVE ???? - sololaromait : MATCHDAY! ?????? • Torino vs Roma • Serie A 2022/2023, 29ª giornata • 8 aprile 2023 • Stadio Olimpico Grande Torino •… - sportli26181512 : Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Franchi la Fiorentina riceve lo Spezi… -