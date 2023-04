Serie A 2022 2023 | la classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 29 giornate

(Di sabato 8 aprile 2023) LadellaA acon lain seguito alla 29esima giornata di campionato. Il Napoli con il successo di Lecce mantiene i quattordici punti in più fatti rispetto a dodici mesi. Da segnalare anche il notevole miglioramento delle due romane, ed in particoalre della Lazio, tra le prime della classe. Molto male le due milanesi, che continuano a stentare e ora rischiano l’accesso alla Champions League. Di seguito ecco le classifiche a. LA29Napoli 74 (+14) Lazio 58 (+9) Roma 53 (+5) Milan 52 (-11) Inter 51 (-8) Atalanta 48 (-1) Juventus 44* (-12) Bologna 43 (+7) Fiorentina 41 (-5) Udinese 39 (+6) Torino 38 (+2) Sassuolo 37 (-3) Monza 35 (in ...

Il match valido per la 29ª giornata di/2023 tra Lazio e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico, Lazio e Juve si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato diA ...La Pro Vercelli vince contro il Pordenone di misura nella 36esima giornata di/23. A regalare la vittoria e l'uscita dalla zona playout è stata la rete messa a segno da Anastasio al diciottesimo minuto di gioco. Frena il Pordenone e resta in quarta posizione. Di ...Storica vittoria della Feralpisalò contro la Triestina , termina 1 - 0 la 36esima giornata di/23 , valevole per la promozione inB della squadra lombarda. A raggiungere questo traguardo la formazione di casa giunta alla 19esima vittoria stagionale, con la rete messa a segno ...

Lazio - Juventus 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventinovesima giornata di Serie A 2022/23.SERIE A - I voti ai protagonisti di Lazio-Juventus 2-1 con le pagelle della partita: il migliore è Zaccagni, ma bene anche Luis Alberto con un super assist ...