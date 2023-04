(Di sabato 8 aprile 2023) Intervista col cineasta ucraino di origini bielorusse e cresciuto in Russia. “Laè cominciata nel 2014 ma l’Europa ha fatto finta di niente, e ora non cambia. L’escalation planetaria è qualcosa di probabile”. Riflessioni sulla distruzione delle città, da Amburgo '44 alla Kiev di oggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Sergei Loznitsa: “La guerra in Ucraina somiglia a quella di Spagna: prepara la guerra mondiale” (di G. Belardelli) -

Context" del regista ucraino, miglior documentario al Festival di Cannes nel 2021: è la meticolosa ricostruzione, con l'ausilio di filmati d'archivio, di un gigantesco eccidio ...CONTEXT di(Documentario, Israele 2021, 120' v.o. sott. ita) Nel settembre 1941, il Sonderkommando 4a dell'Einsatzgruppe C, con l'aiuto dei battaglioni del Reggimento di Polizia del ...Rispetto a Donbass (2018) diche puntava il dito sulla manipolazione della verità e delle identità attraverso diversi episodi, qui Maryna Er Gorbach utilizza uno sguardo più ...

Sergei Loznitsa: “La guerra in Ucraina somiglia a quella di Spagna: prepara la guerra mondiale” L'HuffPost

Intervista col cineasta ucraino di origini bielorusse e cresciuto in Russia. “La guerra è cominciata nel 2014 ma l’Europa ha fatto finta di niente, e ora non ...Il conflitto di oggi è conflitto fra la mentalità imperiale russa e quella democratica dell’Ucraina moderna: la complessità non è equidistanza né tanto meno ...