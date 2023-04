Senza Berlusconi, Forza Italia non può esistere. La successione è utopia. Il partito del Cavaliere non ha mai fatto un Congresso (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio Berlusconi è malato. Forza Italia è malata con lui. Non c’è da stupirsi se tra i parlamentari e gli iscritti al partito personale di Berlusconi si sia già diffuso il panico e tiri aria di smobilitazione. Il partito è pronto già da un bel po’ a svuotarsi in tre rivoli (Fratelli d’Italia, pochi nella Lega e qualcuno con Renzi che si staccherà da Calenda) e le condizioni del padrone stanno solo accelerando un processo in atto da tempo. Forza Italia del resto è il comitato d’affari permanente e legalizzato di Berlusconi. Comitato d’affari È nata per questo e di questo principalmente si è occupata nella sua storia politica. Ieri il coordinatore del partito, il ministro Antonio Tajani, ha detto ai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 aprile 2023) Silvioè malato.è malata con lui. Non c’è da stupirsi se tra i parlamentari e gli iscritti alpersonale disi sia già diffuso il panico e tiri aria di smobilitazione. Ilè pronto già da un bel po’ a svuotarsi in tre rivoli (Fratelli d’, pochi nella Lega e qualcuno con Renzi che si staccherà da Calenda) e le condizioni del padrone stanno solo accelerando un processo in atto da tempo.del resto è il comitato d’affari permanente e legalizzato di. Comitato d’affari È nata per questo e di questo principalmente si è occupata nella sua storia politica. Ieri il coordinatore del, il ministro Antonio Tajani, ha detto ai ...

