Sensi | sesta di fila consecutiva con il Monza! Dal 1? contro l’Udinese

(Di sabato 8 aprile 2023) Grande momento di Stefano Sensi dopo il ritorno dall'ultimo infortunio, con quella di oggi saranno ben sei partite da titolare con il Monza. Brianzoli impegnati oggi alle 12:30. ANCORA TITOLARE – Alle 12:30 inizia il sabato calcistico con la sfida tra Udinese e Monza. Da poco le formazioni ufficiali dei brianzoli con Valoti falso nove come sorpresa in avanti e l'esclusione di Petagna. Presente ancora il centrocampista in prestito dall'Inter, Stefano Sensi, alla sua sesta partita da titolare con il Monza. Formazione ufficiale Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Sensi; Valoti.