Semifinale Italia-Scozia in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali maschili Ottawa 2023 curling (Di sabato 8 aprile 2023) Tutto pronto per Italia-Scozia, Semifinale dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno superato la Norvegia ai playoff ed ora non vogliono smettere di sognare. Gli azzurri vogliono confermarsi sul podio e magari migliorare il bronzo dello scorso anno, ma per farlo dovranno prima superare la formazione scozzese, che ha chiuso il round robin al secondo posto. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 1.00 della notte Italiana tra sabato 8 e domenica 9 aprile ad Ottawa, in Canada.

