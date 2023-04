Segreteria Pd, cattolici dem in rivolta. Da Del Rio a Guerini tutti contro Elly: alla faccia del pluralismo (Di sabato 8 aprile 2023) Un augurio di buona ripartenza a denti stretti: è quello che il grandi esclusi del Pd di area cattolica riservano al nuovo Parlamentino di Elly Schlein. Ovvero, i 21 componenti della Segreteria dem varata da Elly Schlein. Tra questi, Marta Bonafoni in veste di coordinatrice. Peppe Provenzano agli Esteri. Sandro Ruotolo all’Informazione e Cultura. Antonio Misiani all’Economia. Alessandro Zan ai Diritti. Debora Serracchiani alla Giustizia. Mentre l’Organizzazione è andata a Igor Taruffi. Un assetto che non ha convinto gli esponenti dell’ala moderata del partito, esclusi dalle trattative, a partire da Graziano Delrio, ex capogruppo ed ex ministro, che a caldo ha commentato dicendosi «amareggiato» per l’occasione persa di riservare più attenzione al mondo cattolico. E in molti al Nazareno ora temono un esodo di massa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Un augurio di buona ripartenza a denti stretti: è quello che il grandi esclusi del Pd di area cattolica riservano al nuovo Parlamentino diSchlein. Ovvero, i 21 componenti delladem varata daSchlein. Tra questi, Marta Bonafoni in veste di coordinatrice. Peppe Provenzano agli Esteri. Sandro Ruotolo all’Informazione e Cultura. Antonio Misiani all’Economia. Alessandro Zan ai Diritti. Debora SerracchianiGiustizia. Mentre l’Organizzazione è andata a Igor Taruffi. Un assetto che non ha convinto gli esponenti dell’ala moderata del partito, esclusi dalle trattative, a partire da Graziano Delrio, ex capogruppo ed ex ministro, che a caldo ha commentato dicendosi «amareggiato» per l’occasione persa di riservare più attenzione al mondo cattolico. E in molti al Nazareno ora temono un esodo di massa ...

