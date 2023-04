Search & Rescue, il nuovo singolo di Drake è una frecciatina contro Kanye West? (testo e traduzione) (Di sabato 8 aprile 2023) Il nuovo singolo di Drake è arrivato all’improvviso e suona tanto come una provocazione contro Kanye West. Galeotta è quella citazione del reality Keeping Up with the Kardashians andato in onda dal 2007 al 2021, ma soprattutto un estratto audio di una conversazione tra Kim Kardashian e sua madre nella quale la modella parla del suo divorzio da Ye. Search & Rescue esce a sorpresa, prodotto da Sad Pony e BNYX, e nell’annunciarlo Drake ha mostrato una copertina in cui lo vediamo con il volto nascosto da un caso insieme a una donna che, a giudicare dagli occhi, ha tutta l’aria di essere proprio l’ex moglie di Kanye West. In realtà si tratterebbe della cantante Lilah. Il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Ildiè arrivato all’improvviso e suona tanto come una provocazione. Galeotta è quella citazione del reality Keeping Up with the Kardashians andato in onda dal 2007 al 2021, ma soprattutto un estratto audio di una conversazione tra Kim Kardashian e sua madre nella quale la modella parla del suo divorzio da Ye.esce a sorpresa, prodotto da Sad Pony e BNYX, e nell’annunciarloha mostrato una copertina in cui lo vediamo con il volto nascosto da un caso insieme a una donna che, a giudicare dagli occhi, ha tutta l’aria di essere proprio l’ex moglie di. In realtà si tratterebbe della cantante Lilah. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Europarl_IT : OPPORTUNITÀ DI LAVORO? ???? Il Parlamento europeo sta assumendo persone con disabilità per lavorare nel suo segretar… - 06_yasso : ?? Custodia Samsung Galaxy S21 Plus 5G Custodia Cover Premium i ?? Solamente 9.59 € ? Invece di 13.97 € ?? Risparmi… - UcalegonteDD : @NowakixHiro @MaliceCallas Anzitutto, è FALSO che i predatori sessuali siano SEMPRE uomini. Sì, la maggior parte so… - gabxrouge : questa canzone è praticamente wildest dreams ma anche tsunami (sì non l’avevo mai sentita) - test5f1798 : -