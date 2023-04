Se mi fai soffrire | ti allontano Perché preferisco essere sola che “male accompagnata”

Leggi su dilei

(Di sabato 8 aprile 2023) Parlare di relazioni è sempre complicato. Lo èsono tante e diverse le tacite regole che mantengono in piedi i rapporti, alcune delle quali sono incomprensibili a chi le guarda da fuori. Ma lo è anche, troppo spesso, scegliamo consapevolmente di stringere patti “scomodi” solo per paura di restare da sole. L’amore non è una questione di fortuna, quanto più di scelte consapevoli su cosa vogliamo davvero per noi. Le relazioni, infatti, sanno regalare gioie immense, avere qualcuno su cui contare, per condividere i momenti di felicità e trovare supporto in quelli di sconforto è davvero bellissimo. Ci sono alcuni rapporti, però, che al contrario diventano fonte di rabbia e di delusione, di male di infelicità. Ed è chiaro che, quando ci troviamo invischiate in una relazione tossica, è il caso di fermarci e di mettere ...